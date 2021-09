Les cours du brut consolident, l'OPEP cogite

(Boursier.com) — Les cours du pétrole consolident ce mercredi, avec un repli de 3% du baril de brent à 70,80$, alors que l'Opep+ ajuste sa prévision de demande de brut en amont de sa réunion prévue ce jour... La projection de la demande de pétrole pour 2022 aurait ainsi été revue à la hausse à 4,2 millions de barils par jour, contre 3,28 millions de bpj auparavant, selon des sources proches des discussions évoquées par l'agence Reuters...

L'Opep+ s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 5,95 millions de bpj en 2021 après une baisse record d'environ 9 millions de bpj en 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses effets sur l'économie.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réunit cet après-midi pour discuter de l'augmentation de 400.000 barils par jour convenue précédemment pour les mois qui viennent... L'administration Biden avait appelé il y a quelques semaines l'Opep+ à accroître davantage sa production de pétrole afin de contrebalancer la hausse des prix du brut qui menace la reprise économique. Rappelons par ailleurs que malgré ses engagement écologiques, le nouveau président américain vient d'annoncer que les Etats-Unis prévoyaient de consacrer plus de 320.000 km2 dans le golfe du Mexique à l'exploration pétrolière et gazière...