La "Cour suprême" d'Ethereum en projet !

(Boursier.com) — Le fondateur de Matter Labs Alex Gluchowski a suggéré qu'Ethereum établisse une "cour suprême" afin de donner son dernier mot sur les litiges transactionnels et sur la chaîne... "À mesure que l'utilisation du réseau Ethereum se développe et se diversifie, il devient de plus en plus important que les litiges relatifs aux contrats, à la propriété, à l'utilisation et autres soient réglés de manière équitable" commente Simon Peters, analyste de marchés chez eToro. "Il s'agit d'un processus établi de longue date sur les marchés traditionnels, dans le cadre duquel les propriétaires d'actifs peuvent faire appel aux systèmes judiciaires traditionnels... Mais la nouveauté des cryptoassets et de la blockchain signifie que beaucoup de choses ne sont pas établies à cet égard en termes de précédent juridique. Alors qu'au Royaume-Uni, la Law Commission étudie la manière d'établir des droits de propriété pour les actifs numériques, il reste encore du chemin à parcourir sur le plan juridique. Cela fait d'une éventuelle cour suprême sur la chaîne Ethereum une solution intéressante à un problème de plus en plus important. Toutefois, la composition d'un tel système devrait être approuvée par l'ensemble des développeurs et de la communauté Ethereum" souligne le spécialiste. Autant dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce dossier...