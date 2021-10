La BCE plancherait sur un nouveau QE

(Boursier.com) — Après l'APP et le PEPP, la Banque centrale européenne va-t-elle dégainer un nouveau programme de rachat d'actifs ? Selon des personnes proches de l'Institution citées par 'Bloomberg', la BCE étudie en tous cas la possible mise en place d'un nouveau programme de rachat d'obligations afin d'éviter toute perturbation du marché lorsque le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), d'un montant de 1 850 milliards d'euros, prendra fin. Ce plan complèterait le QE 'classique' de 20 milliards d'euros par mois et viserait notamment à éviter un effondrement du marché des obligations de pays très endettés comme l'Italie.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter cette information, tout en notant que le personnel discute d'un large éventail d'idées qui ne sont pas nécessairement présentées au Conseil des gouverneurs ou au Directoire. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré lundi dernier que la Banque déciderait lors de sa dernière réunion de l'année "quelles sont les alternatives" à ce programme - "si des alternatives sont nécessaires".

Dans le cadre de ce potentiel plan, les achats de titres seraient effectués de manière sélective. Cela permettrait de contourner la règle qui s'applique aux deux QE existants et qui oblige les Banques centrales à acheter des titres de créance en fonction de la taille de l'économie de chaque pays. Cette règle est en place depuis le début des achats d'actifs à grande échelle en 2015. Elle vise à apaiser les craintes que la BCE finance des gouvernements, ce qui est interdit par la loi.