L'Occitane International : un retrait de Hong Kong, et une arrivée à Paris ?

(Boursier.com) — L 'Occitane International, qui détient notamment L'Occitane en Provence et les produits de beauté bio Melvita, pourrait bientôt ne plus être coté en Asie. Selon les sources de 'Bloomberg', le président milliardaire de l'entreprise, Reinold Geiger, étudie la possibilité de racheter les actionnaires minoritaires du groupe qui se négocie à Hong Kong. Il a exploré diverses options de financement pour l'accord potentiel, selon les sources.

En repli de 20% sur les 12 derniers mois, la société ne pèse plus qu'environ 30,9 milliards de dollars HK sur la place hong-kongaise, soit 4 milliards de dollars. Elle est détenue à plus de 70% par un véhicule finalement contrôlé par R.Geiger. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur un accord.

L'Occitane, qui est basée à Luxembourg et à Genève, a levé 787 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2010, selon les données compilées par Bloomberg. Elle a été cotée à Hong Kong à un moment où un certain nombre de sociétés occidentales cherchaient à accroître leur exposition au marché de consommation en croissance rapide en Chine. Selon les sources de l'agence, le milliardaire pourrait envisager une éventuelle cotation à Paris ou sur un autre marché européen à une date ultérieure.