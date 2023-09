IPO : CVC Capital Partners en bourse dès novembre ?

(Boursier.com) — CVC Capital Partners viserait la Bourse ! La plus grande société de capital-investissement d'Europe se prépare à une éventuelle introduction à Amsterdam dès le mois de novembre dans un contexte d'amélioration de la confiance des investisseurs à l'égard des IPO. Selon les sources de 'Bloomberg' et 'Reuters', la décision finale sur le calendrier n'a pas été prise et pourrait changer en fonction des conditions de marché.

L'introduction en bourse de CVC serait l'une des plus importantes du secteur européen du capital-investissement. Elle pourrait encourager les concurrents à affluer vers les marchés publics. CVC était évaluée à environ 15 milliards de dollars en 2021 dollars lorsqu'elle a vendu une participation minoritaire à Blue Owl Capital Inc. La société gère environ 90 milliards d'euros d'actifs de capital-investissement et sa plateforme de crédit dispose de 38 milliards d'euros d'actifs, selon son site web.

Les marchés mondiaux des introductions en bourse commencent à sortir la tête de l'eau après une longue période de disette. La cotation réussie du concepteur de puces Arm Holdings Plc, à New York, contribue notamment à encourager d'autres sociétés à entrer sur le marché.