IPO : au tour d'Ardian ?

(Boursier.com) — Au tour d'Ardian ? La société française de capital-investissement indépendante aurait entamé les préparatifs internes en vue d'une éventuelle introduction en bourse. Elle s'entretiendrait avec des conseillers potentiels tout en évaluant le calendrier possible, selon les traditionnelles sources proches du dossier de 'Bloomberg'. Ardian, qui gère plus de 100 milliards d'euros d'actifs, serait encouragé par les récents succès boursiers d'autres sociétés d'investissement alternatif en Europe, Bridgepoint et Antin Infrastructure Partners en tête. Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a aucune certitude qu'Ardian décide d'aller de l'avant, précise toutefois l'agence.

Si elle venait à se concrétiser, l'opération serait en revanche l'une des plus importantes dans le secteur européen depuis l'IPO du Suédois EQT en 2019. Le parcours du scandinave a de quoi faire des envieux puisque son titre a été multiplié par huit depuis son arrivée en Bourse il y a un peu plus de deux ans.