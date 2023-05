Immobilier : SBB pourrait 'se vendre'...

(Boursier.com) — Dans un marché calme, jour férié oblige, le secteur immobilier se distingue à l'image d'Unibail-Rodamco-Westfield qui grimpe de 1,3%. L'actualité sectorielle est alimentée par les dernières déclarations du Suédois en difficulté SBB qui a annoncé une extension de sa revue stratégique... Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, plus communément connu sous le nom de SBB, a indiqué que l'examen stratégique pourrait aboutir à "une vente de l'entreprise, de segments d'activité ou d'actifs spécifiques, ainsi que d'autres transactions stratégiques".

Face à une hausse des taux d'intérêt, une inflation persistante et un endettement croissant, les sociétés immobilières suédoises souffrent et certains responsables politiques considèrent qu'elles représentent un risque pour la stabilité financière. Pour améliorer ses liquidités et apaiser les marchés, SBB a récemment suspendu le dividende versé aux actionnaires et a décidé de céder sa participation dans le spécialiste de la construction JM. Des décisions insuffisantes pour redresser la barre.

Une vente de l'entreprise marquerait un renversement de fortune majeur pour le directeur général de SBB, Ilija Batljan, qui en sept ans a constitué un portefeuille de 13 milliards de dollars de logements sociaux et de propriétés municipales en Scandinavie. "Le conseil d'administration estime que la valeur sous-jacente de l'action dans l'entreprise est nettement supérieure à la valeur de marché actuelle de SBB", a déclaré le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. "Pour cette raison, vous devez examiner les options qui maximisent la valeur pour les actionnaires".

La croissance agressive de la firme s'est appuyée sur des coûts de financement peu élevés sur les marchés obligataires. Mais avec la hausse des rendements, et donc des coûts d'emprunt, l'endettement de 8 milliards de dollars de l'entreprise est soudain devenu insoutenable. "Ce qui a conduit à cette situation, c'est le niveau auquel les actions de la société sont négociées", a souligné I.Batljan. La "valeur de marché de SBB s'écarte très fortement de la valeur intrinsèque de nos fonds propres... Si nous vendons toute l'entreprise, nous voudrons un très bon prix".

SBB, dont le titre a perdu 90% de sa valeur depuis ses derniers sommets, reprend 6% ce lundi à Stockolm.