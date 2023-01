Football : le Qatar aurait des vues sur Tottenham, Liverpool et Manchester United

(Boursier.com) — La Premier League après le PSG ? Le Qatar, qui vient d'accueillir la Coupe du monde la plus chère de tous les temps, envisagerait de racheter un des plus grands clubs de football anglais. Le président de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaifi, aurait récemment discuté avec le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, sur une éventuelle prise de participation dans le club basé à Londres.

Selon les sources de 'Bloomberg', QSI envisagerait également une prise de contrôle complète ou une simple participation dans Manchester United ou le Liverpool FC. La famille américaine Glazer, propriétaire des Red Devils, est à la recherche d'un investisseur et pourrait être prête à vendre, tandis que les propriétaires des Reds , envisagent également une vente. Les délibérations seraient en cours et pourraient encore tomber à l'eau. Tout accord potentiel - qu'il s'agisse d'une prise de contrôle pure et simple ou d'une participation minoritaire - cimenterait davantage la stratégie du Qatar d'investir dans les actifs sportifs, en partie pour renforcer le profil du pays et aussi pour investir sa vaste richesse provenant des ressources naturelles.

Tottenham, qui possède un des stades les plus modernes du monde d'une capacité de plus de 60.000 places, est évalué à un peu moins de 2 milliards d'euros (1,8 milliard de livres), selon Football Benchmark. Chelsea FC a été vendu pour 2,5 milliards de livres sterling l'an dernier à un consortium américain. La Premier League compte déjà deux clubs entre les mains d'hommes d'affaires du Moyen-Orient, Manchester City appartenant au City Football Group d'Abu Dhabi et Newcastle United récemment acquis par un consortium soutenu par le fonds souverain saoudien.

"Il y a eu un intérêt croissant pour les clubs de Premier League anglaise qui envisagent de vendre des participations minoritaires", déclare à l'agence Adam Sommerfeld, associé directeur chez Certus Capital Partners. "Les clubs ont vu Manchester United et Liverpool entamer des processus et réagissent maintenant en s'ouvrant aux discussions avec les investisseurs". Le Qatar va-t-il céder aux sirènes de la PL pour rivaliser chaque week-end avec ses voisins du Golfe ?