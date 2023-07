FMI : accord en vue avec Buenos Aires ?

(Boursier.com) — Le FMI pourrait rapidement finaliser les grandes lignes d'un accord avec l'Argentine concernant le remboursement des 44 milliards de dollars de prêts que Buenos Aires a contracté auprès du Fonds. Selon plusieurs sources, le gouvernement en place devrait rapidement dévoiler des mesures budgétaires et monétaires, dont une dévaluation du peso, dans le cadre de cet accord, rapporte ainsi le Financial Times.

Buenos Aires introduira un nouveau taux de change préférentiel pour les exportations agricoles et des taxes sur les importations...

Rappelons que l'Argentine doit faire face à des échéances auprès du FMI d'une valeur de quelque 3,4 milliards de dollars entre le 31 juillet et le 1er août, alors que les réserves nettes de la banque centrale argentine sont déficitaires de 6,5 Mds$.