Ethereum : vivement le mois de mai !

(Boursier.com) — Franklin Templeton a, à son tour, déposé dernièrement une demande auprès de la SEC américaine en vue de lancer un ETF spot sur l'ethereum. Franklin Templeton est ainsi le dernier gestionnaire d'actifs en date à avoir déposé une demande d'ETF sur l'ethereum auprès du gendarme financier américain, après Blackrock et Fidelity. "La demande mentionne Bank of New York Mellon comme administrateur des fonds et dépositaire des liquidités, et Coinbase Custody comme dépositaire de l'éther.

À ce jour, huit fournisseurs d'ETF ont déjà déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF spot ethereum" fait remarquer Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

"La communauté cryptographique attend avec impatience le 23 mai, date à laquelle la SEC doit rendre sa décision finale, soit en approuvant, soit en rejetant une demande d'ETF spot ethereum concurrente de VanEck... Comme nous l'avons vu avec les demandes d'ETF spot bitcoin, si l'ETF VanEck ethereum est approuvé en mai, il est probable que toutes les demandes d'ETF spot ethereum actuelles seront également approuvées en même temps" estime le spécialiste.