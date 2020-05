Emirates : 30.000 emplois et l'A380 en danger

Tout un symbole. Emirates, qui a grandement participé au développement du trafic mondial long-courrier au cours des dernières années avec sa position géographique stratégique et sa faible fiscalité, s'apprêterait lui aussi à durement tailler dans ses effectifs. D'après les sources de 'Bloomberg', la compagnie basée à Dubaï pourrait supprimer environ 30.000 emplois, soit 30% de ses équipes.

"Une telle décision sera communiquée de manière appropriée", a commenté une porte-parole d'Emirates. "Comme le ferait toute entreprise responsable, notre équipe dirigeante a donné instruction à tous les départements de mener un examen minutieux des coûts et ressources au regard des projections financières".

Face à l'effondrement du trafic aérien, Emirates envisagerait également d'accélérer le retrait des Airbus A380 de sa flotte, appareil dont elle est le principal client. La mise à la retraite anticipée de certains super-jumbos, clé de voûte de la stratégie d'Emirates qui a fait de Dubaï l'une des principales plaques tournantes de la planète, pourrait conduire à une fin de vie encore plus rapide qu'escomptée du plus grand avion commercial jamais construit. Alors que la reprise du trafic s'annonce lente, Emirates souhaiterait en effet s'appuyer principalement sur ses B777 pendant un certain temps.

La compagnie, qui possède 155 B777 et 115 A380, a déjà levé 1,2 milliard de dollars de nouveaux fonds au cours du premier trimestre et cherche à obtenir une aide additionnelle de Dubaï, qui a promis de soutenir ses transporteurs. Emirates a interrompu la plupart de ses vols de passagers le 25 mars et prévoit de reprendre des opérations limitées le 21 mai alors que certains pays commencent à assouplir leurs restrictions de voyage.

Avec environ 70% des capacités mondiales inutilisées, l'industrie aérienne risque de perdre 314 milliards de dollars de revenus cette année, selon l'Association internationale du transport aérien.