Cryptomonnaies : les régulateurs haussent le ton

(Boursier.com) — Après sa récente remontée, le marché des crypto-actifs a subi un coup d'arrêt ces derniers jours, alors que les questions continuent de tourner autour du devenir de certaines plateformes de cryptomonnaies... Le leader Binance et son PDG et fondateur Changpeng Zhao, ont à leur tour été épinglés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lundi, cette dernière dénonçant la mise en place de ce que le régulateur qualifie d'échanges "illégaux" et de programme de conformité "fictif".

L'organisme de supervision des produits dérivés a ainsi déposé une plainte contre Binance en demandant expressément l'interdiction de commercialisation de certains produits par la plateforme. Le régulateur accuse la société et son patron d'avoir mis en place un système qui vise à contourner les règles de conformité américaines.

Attaque frontale

Zhao a qualifié la démarche de la CFTC d'"inattendue"... "Nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes cités dans la plainte", a-t-il déclaré dans un communiqué. Ces dernières années, les régulateurs ont ciblé certains intermédiaires pour leurs offres illégales et le non-respect des règles de commercialisation.

En s'attaquant frontalement au leader du marché, la CFTC explique dans sa plainte que "de juillet 2019 à aujourd'hui, Binance a proposé et exécuté des transactions sur produits dérivés sur matières premières pour le compte de personnes américaines en violation du droit américain". Selon elle, le programme de conformité de Binance a été à de nombreuses reprises "inefficace" et, pire, l'entreprise aurait contourné certains contrôles, estime la CFTC qui a également accusé l'ancien directeur de la conformité de Binance, Samuel Lim, d'avoir "aidé et encouragé" les violations supposées de la plateforme. Binance a dit "collaborer" avec les régulateurs...