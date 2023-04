Concentration en vue dans le secteur des finances personnelles

(Boursier.com) — Acorns , une application américaine qui démocratise l'accès à l'épargne et à l'investissement, annonce avoir finalisé le rachat de GoHenry et de Pixpay. Pixpay et GoHenry s'étaient rapprochés en 2022, établissant ainsi un leader mondial de l'éducation financière pour les enfants et les adolescents... L'acquisition de GoHenry et Pixpay par Acorns marque une accélération de cette feuille de route : l'entreprise combinée disposera d'une offre très complète à destination des enfants, des adolescents mais aussi des adultes, pour les préparer à un avenir financier plus radieux en leur donnant les meilleurs outils pour apprendre à gérer leur argent à tout âge de la vie.

Plus de 6 millions de clients...

En 2020, Acorns avait réalisé une première incursion dans le bien-être financier des familles avec le lancement de son offre 'Acorns Early', un produit d'investissement permettant non seulement aux parents, mais également à la famille ou aux amis d'investir facilement pour l'avenir d'un enfant, et ce "dès le berceau". Une nouvelle étape est franchie aujourd'hui : il sera désormais possible pour tous et à tout âge de gérer son argent simplement, de façon responsable. Ensemble, Acorns, GoHenry et Pixpay cumulent plus de 6 millions de clients...

Aux Etats-Unis, GoHenry va devenir GoHenry by Acorns. En France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, Pixpay et GoHenry continueront à opérer sous leurs propres marques et sur leurs cibles actuelles.

Cette alliance mondiale fait la preuve que le secteur des finances personnelles - et plus spécifiquement le segment des adolescents, encore largement sous-investi - est bien en pleine ébullition...