Chine : quand Pékin joue la sécurité...

(Boursier.com) — Pékin s'est fixé comme objectif de croissance un taux de 5% cette année, selon un document gouvernemental publié lors de l'ouverture de la session plénière annuelle du Parlement chinois. Le Premier ministre a estimé qu'il était essentiel de "donner la priorité à la stabilité économique", fixant l'objectif de création d'emplois non-agricoles à environ 12 millions cette année, contre 11 millions l'an dernier...

La croissance du produit intérieur brut s'est établie à seulement 3% sur l'ensemble de l'exercice 2022 en raison de la crise du Covid qui s'est prolongée tout au long de l'année écoulée, un chiffre nettement inférieur à l'objectif d'environ 5,5% fixé initialement par Pékin après une croissance de 8,4% en 2021.

L'objectif fixé par Pékin pour 2023 ressort ainsi prudemment dans le bas de la fourchette proposée par les experts, qui prévoyait une croissance de l'activité "jusqu'à 6%".

Les autorités chinoises ont par ailleurs fixé l'objectif d'un déficit budgétaire de 3% du PIB pour 2023, contre environ 2,8% l'an dernier...

Dépenses de défense en hausse

Parmi les postes de dépenses privilégiés, la Chine va augmenter ses dépenses de défense de 7,2% en 2023, un rythme supérieur à l'année précédente... Pékin prévoit ainsi de dépenser 1.550 milliards de yuans (211 milliards d'euros) en matière de défense cette année. "Les forces armées devraient intensifier l'entraînement et la préparation militaires dans tous les domaines, élaborer de nouvelles orientations stratégiques militaires, consacrer davantage d'énergie à l'entraînement dans des conditions de combat et faire des efforts bien coordonnés pour renforcer le travail militaire dans toutes les directions et tous les domaines", ont justifié les autorités chinoises.