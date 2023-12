BPCE : l'avenir de Natixis Investment Managers en question

(Boursier.com) — BPCE explore diverses options stratégiques pour Natixis Investment Managers. Le groupe issu de la fusion en 2009 de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de la Banque fédérale des banques populaires travaille avec des conseillers pour étudier différentes possibilités pour le gestionnaire d'actifs, croit savoir 'Bloomberg' en citant des sources proches du dossier. Il est ouvert à la vente d'une participation majoritaire mais pourrait également choisir de céder une participation minoritaire, selon les sources.

Un porte-parole de BPCE a indiqué à l'agence que la banque travaille sur un nouveau plan stratégique, qu'elle prévoit de dévoiler mi-2024, et étudie les moyens de développer l'ensemble de ses métiers, y compris la gestion d'actifs. BPCE détient la totalité de NIM depuis le rachat de Natixis en 2021. Au moment de l'acquisition, BPCE avait indiqué qu'elle n'excluait pas une introduction en bourse de Natixis Investment Managers.

Natixis Investment Managers, qui gère plus de 1.200 milliards de dollars, est un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. La société est connue pour son modèle de boutiques, composé d'un ensemble de sociétés indépendantes comprenant des noms comme Harris Associates et Naxicap.