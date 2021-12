Bourse : question de dosage

(Boursier.com) — L 'annonce de l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19 a provoque? un "sell-off" des actifs risque?s, souligne BlackRock Investment Institute. "Nous restons investis malgre? un nouveau variant de la Covid-19 et une vague d'infections en Europe qui rognent l'appe?tit pour le risque" commente le spécialiste... "Un nouveau variant de la Covid-19 hautement contagieux pourrait ralentir la croissance et nuire a? l'appe?tit pour le risque et avoir des impacts sectoriels majeurs" prévient malgré tout l'établissement... Son bilan en termes de vies humaines pourrait e?tre lourd, et il est a? pre?voir que de nouvelles restrictions soient impose?es a? l'activite? e?conomique...

"Nous continuons malgré tout de privile?gier les actions a? ce stade, même si notre position pourrait e?voluer en fonction du degre? d'efficacite? des vaccins et des traitements... Si ces derniers s'ave?rent toutefois performants, alors l'apparition de ce nouveau variant ne fera jamais que retarder le rede?marrage de l'activite? e?conomique. Par conse?quent, nous n'envisageons pas de repli durable des marche?s actions, car moins de croissance aujourd'hui signifie davantage de croissance demain" poursuit l'établissement.

Par ailleurs, Jerome Powell a e?te? confirme? au poste de pre?sident de la Re?serve fe?de?rale ame?ricaine, pre?sageant d'une continuite? dans la politique de la banque centrale US. Les chiffres de l'emploi aux E?tats-Unis e?claireront aussi les investisseurs sur l'e?tat actuel du marche? du travail ame?ricain. Il s'agit d'un indicateur de?terminant pour la Fed qui a de?ja? atteint son objectif d'inflation. Les statistiques de novembre doivent être annoncées ce vendredi après-midi...