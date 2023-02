(Boursier.com) — Le groupe allemand BASF envisage la suppression de 2.600 emplois, principalement en Europe, et a prévenu d'un nouveau recul de son bénéfice cette année en raison des coûts élevés en Europe, de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude créée par la guerre en Ukraine depuis un an... Le géant allemand de la chimie s'attend à voir son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) revenir s'établir entre 4,8 milliards d'euros et 5,4 milliards en 2023. L'an dernier, l'Ebit a déjà reculé de 11,5%, à 6,9 milliards.

BASF, qui a présenté en octobre dernier des plans de réduction des coûts annuels de 500 millions d'euros en Europe, a précisé que cela se traduirait par la suppression de quelque 2.600 emplois, dont environ 65% en Allemagne.

Le programme de rachat d'actions, avec 3 milliards d'euros prévus au début de l'année dernière, sera arrêté plus tôt que prévu après 1,4 milliard d'euros dépensés sur des actions propres en raison de "changements profonds dans l'économie mondiale", a expliqué BASF. Le groupe allemand a annoncé le mois dernier une dépréciation de 7,3 milliards d'euros pour 2022 sur la valeur de son activité énergétique Wintershall Dea, qui se retire de la Russie.