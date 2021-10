Banques : le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole viseraient aussi ING France

(Boursier.com) — Ça se bouscule au portillon pour ING France. Alors que la Société Générale, via sa filiale Boursorama, était donnée comme quasi gagnante, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole seraient entrés dans la danse. Selon les informations des 'Echos', "les deux groupes mutualistes ont déposé une offre pour racheter le portefeuille d'un million de clients de la banque néerlandaise en France".

"Acquérir plusieurs centaines de milliers de clients pour quelques dizaines de millions d'euros c'est une occasion à saisir. C'est bien plus intéressant que les actifs de HSBC, un gouffre de coûts", indique une source du quotidien financier. Pour les différents candidats, l'objectif est le même: "atteindre un point mort plus rapidement et réduire ses coûts d'acquisition clients, à l'heure où les néobanques sont bien plus séduisantes".

La banque en ligne néerlandaise a annoncé à la mi-juin avoir engagé une réflexion stratégique sur son activité de banque de détail en France.