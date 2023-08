Arm : vivement la rentrée !

(Boursier.com) — L 'introduction en Bourse d'Arm par le holding japonais Softbank pourrait finalement se dérouler dès le mois de septembre sur le Nasdaq et valoriser le concepteur britannique de puces électroniques entre 60 et 70 milliards de dollars selon 'Bloomberg News' qui cite des sources proches du dossier. Le "roadshow" pourrait ainsi débuter la première semaine de septembre et la fixation du prix d'introduction en Bourse interviendrait dès la semaine suivante...

Le concepteur de puces, détenu par le groupe japonais SoftBank, avait déposé auprès des autorités de régulation une demande confidentielle d'introduction en Bourse aux États-Unis en avril dernier, préparant ainsi le terrain pour la plus grande IPO de l'année... Arm avait à l'époque expliqué viser une "cotation unique" aux États-Unis cette année en cherchant à lever entre 8 et 10 milliards de dollars.

SoftBank cherche à faire coter Arm depuis que son accord pour céder le concepteur de puces à l'américain Nvidia pour 40 milliards de dollars a capoté l'année dernière en raison des réserves émises par les régulateurs anticoncurrentiels américains et européens...

Rappelons que les conceptions d'Arm sont utilisées par la plupart des grandes sociétés de semi-conducteurs du monde, notamment Intel, AMD, Nvidia, Texas Instruments, Marvell, Samsung, ou encore Qualcomm.