2021, une année en or ou en argent ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ned Naylor-Leyland, Responsable de la stratégie Or et argent, chez Jupiter AM estime qu'un "green new deal" aux Etats-Unis sous l'impulsion de l'administration Biden aurait un effet haussier pour l'argent : "Si 2020 a été l'année de l'or, 2021 sera probablement l'année où l'argent rattrapera son retard... Environ la moitié de l'argent est acheté pour un usage industriel. Il est utilisé dans les panneaux solaires, les batteries, divers appareils électroniques et comme élément antimicrobien dans le domaine médical, ce qui signifie que l'argent est de plus en plus demandé et qu'il ne le sera plus que dans le cadre d'un new deal vert" souligne le spécialiste qui estime qu'en 2021, les marchés devraient prendre conscience de la double importance de l'argent en tant que composant technologique et en tant que réserve de valeur monétaire...

"L'argent est également très sensible aux flux de capitaux et il convient de rappeler qu'en 2011, lorsque les marchés étaient en mode "quoi qu'il en coute" comme ils le sont à nouveau aujourd'hui, l'argent avait atteint 50$ l'once... Lors du pic des métaux monétaires de 1980, qui a mis le système du pétrodollar en véritable péril, l'argent a également progressé avec l'or et a brièvement atteint 50$ l'once... Corrigé de l'inflation et de la perte de pouvoir d'achat depuis 1980, ce prix de 50$ est considérablement plus élevé que le prix au comptant de l'argent à l'heure actuelle, ce qui suggère que les meilleurs jours pour l'argent pourraient être devant nous" conclut le spécialiste.