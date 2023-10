Zone euro : Simkus (BCE) ne prévoit pas de hausse des taux en décembre

VILNIUS, 30 octobre (Reuters) - Les dernières données économiques suggèrent que la Banque centrale européenne (BCE) n'aura pas besoin de relever ses taux d'intérêt en décembre, sauf surprise majeure, a déclaré lundi le gouverneur de la banque centrale lituanienne Gediminas Simkus, ajoutant qu'il était peu probable qu'elle commence à réduire les coûts d'emprunt au premier semestre 2024. "Pour l'instant, l'évolution de l'activité économique indique qu'une augmentation des taux ne serait pas nécessaire, et j'aimerais l'espérer", a-t-il déclaré. "(Mais) je serais surpris si nous devions baisser les taux au cours du premier semestre de l'année prochaine." (Reportage Andrius Sytas; rédigé par Francesco Canepa à Francfort; Blandine Hénault pour la version française, édité par Claude Chendjou)