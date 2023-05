Zone euro: Risques à la hausse sur les salaires, selon Lane (BCE)

DUBROVNIK, Croatie (Reuters) - Les risques liés à la croissance des salaires en zone euro se sont accrus même si les généreux accords de revalorisation salariale signés dans certains pays du bloc monétaire restent conformes aux attentes, a déclaré vendredi Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE). "En moyenne, les salaires augmentent de manière très modérée; de nombreuses personnes sont encore bloquées dans d'anciens contrats", a-t-il dit lors d'une conférence à Dubrovnik, dans le sud de la Croatie. "Les derniers contrats sont supérieurs à 5%, mais cela correspond à ce que nous attendions, a-t-il ajouté. Selon Philip Lane, la croissance des salaires nominaux devrait atteindre son pic cette année et il faudra attendre 2025 pour que les salaires réels retrouvent leur niveau de 2019. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)