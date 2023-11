Zone euro : Recul des ventes au détail en septembre

Zone euro : Recul des ventes au détail en septembre













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail de la zone euro ont baissé en septembre, en ligne avec les attentes, selon des données publiées mercredi, soulignant la faiblesse de la demande des consommateurs et la perspective d'une récession. Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a déclaré que les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont baissé de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,9% d'une année sur l'autre en septembre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à des baisses de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 3,1% par rapport à l'année précédente. La baisse mensuelle est principalement due à une forte diminution des ventes de produits non alimentaires, y compris les ventes en ligne, qui ont toutes deux chuté de 1,9% par rapport au mois d'août. Les ventes de carburant ont également baissé de 0,9%. Les ventes de carburant et les achats en ligne ont également fortement diminué en glissement annuel. L'économie de la zone euro s'est contractée de 0,1% au cours des trois mois à fin septembre, selon des données publiées la semaine dernière. (Reportage Phil Blenkinsop ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)