Zone euro : Production industrielle et excédent commercial déçoivent

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES/FRANCFORT (Reuters) - La production industrielle dans la zone euro a reculé plus nettement qu'attendu en novembre en raison d'une baisse continue de la production de biens d'équipement, de biens intermédiaires et d'énergie, montrent les chiffres publiés mercredi par Eurostat.

Elle a reculé de 0,2% par rapport à octobre et de 1,5% sur un an alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% sur un mois et un recul en rythme annuel limité à 1,1%.

L'excédent de la balance commerciale de la zone euro a augmenté en novembre à 20,7 milliards d'euros en données brutes contre 18,2 milliards un an plus tôt, a annoncé mercredi Eurostat.

Ce chiffre est toutefois inférieur au consensus Reuters, qui donnait un excédent de 23,3 milliards d'euros.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), l'excédent commercial des 19 pays ayant adopté la monnaie unique ressort à 19,2 milliards d'euros en novembre contre 24,0 milliards en octobre, les exportations accusant un repli de 2,8% d'un mois sur l'autre alors que les importations diminuent de 0,5% seulement.

(Rédaction de Paris)