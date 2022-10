Zone euro/PMI : Quatrième mois de contraction

LONDRES, 24 octobre (Reuters) - L'activité du secteur privé en zone euro a subi en octobre sa plus forte contraction depuis près de deux ans, la crise du coût de la vie rendant les consommateurs plus prudents, ce qui affecte la demande, montrent lundi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de l'évolution globale de l'économie, a reculé à 47,1 en première estimation après 48,1 en septembre. Le consensus Reuters le donnait à 47,5.

Il s'agit du quatrième mois de contraction et du chiffre le plus faible enregistré depuis novembre 2020.

Le PMI "flash" des services a reculé, comme anticipé, à 48,2 après 48,8.

Celui du secteur manufacturier, à 46,6 après 48,4 en septembre et contre 47,8 attendu, est au plus bas depuis mai 2020. Le sous-indice de la production, qui entre dans le calcul du PMI composite, ressort à 44,2 contre 46,3 en septembre.

"L'accélération du repli de l'activité et la dégradation de la demande enregistrées en octobre préfigurant une contraction de l'économie de la zone euro au quatrième trimestre, une récession de l'économie de la région semble de plus en plus inévitable", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global.

"La demande recule quant à elle à un rythme soutenu et les entreprises s'inquiètent de plus en plus du niveau élevé de leurs stocks et de ventes plus modestes qu'anticipé, à fortiori à l'approche de l'hiver. Le risque d'une accélération de la contraction dans les prochains mois apparaît donc élevé", a-t-il ajouté.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes affiche une hausse record de 9,9% en rythme annuel en septembre. (Reportage Jonathan Cable, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)