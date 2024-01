Zone euro/PMI : Le secteur manufacturier se contracte encore, vers une récession au T4

Zone euro/PMI : Le secteur manufacturier se contracte encore, vers une récession au T4













LONDRES, 2 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier de la zone euro s'est contractée en décembre pour le 18ème mois d'affilée, selon l'enquête S&P menée auprès des directeurs d'achat qui montre peu de signes d'un rebond imminent de l'économie du bloc, probablement en récession. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur ressort à 44,4 en décembre après 44,2 en novembre et une estimation "flash" à 44,2, mais reste fermement ancré sous la barre des 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. Un sous-indice mesurant la production, qui entre dans le calcul du PMI composite qui sera publié jeudi, a reculé à 44,4 en décembre après 44,6 le mois précédent. Celui mesurant les nouvelles commandes est ressorti à 42,0 le mois dernier après 41,5 en novembre. Cette tendance signale une contraction du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre de 2023, selon Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. L'économie de la zone euro s'est contractée de 0,3% au troisième trimestre selon les données officielles et un deuxième trimestre consécutif de contraction signifierait une récession. (Rédigé par Jonathan Cable, Blandine Hénault pour la version française)