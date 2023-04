Zone euro/PMI : Le redressement s'accélère en mars avec les services

LONDRES, 5 avril (Reuters) - La reprise de l'activité des entreprises de la zone euro s'est accélérée en mars mais elle a été inégale selon les secteurs et les pays, tandis que les pressions inflationnistes restent élevées dans le bloc communautaire, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, a atteint en mars un sommet de dix mois à 53,7, après 52,0 en février. Une première estimation l'avait donné à 54,1. Mars marque le troisième mois consécutif où cet indice est au-dessus de la barre des 50 séparant la croissance de la contraction de l'activité. "L'économie de la zone euro continue de rebondir après l'accalmie enregistrée à la fin de 2022 et la dernière enquête PMI renforcera le scénario selon lequel, du moins pour l'instant, la zone euro est à l'abri d'une récession", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global. "La hausse de l'activité économique en mars a principalement reflété une forte croissance dans le secteur des services. Une meilleure dynamique dans ce secteur est encourageante au regard de la pression sur les revenus des ménages due à une inflation élevée et à une hausse des coûts d'emprunt", a-t-il ajouté. L'indice PMI du seul secteur des services a accéléré à 55,0 après 52,7 en février, ce qui est toutefois inférieur à l'estimation "flash" qui l'avait donné à 55,6. Le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté à 54,2 contre 52,2 en février, en partie grâce à une hausse de la demande dans les exportations, une première depuis mai 2022. Même si le rythme de progression des coûts des intrants et des extrants a ralenti, il demeure élevé. L'indice composite des prix à la production est tombé à 58,1 contre 60,8. Ce ralentissement est de nature à soulager les responsables de la Banque centrale européenne (BCE), qui peinent à ramener l'inflation vers objectif de 2%, mais cela ne devrait pas suffire à exclure une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Une enquête Reuters montre que la BCE devrait relever encore ses taux de 25 points de base en mai, juin et juillet après une augmentation de 350 points de base depuis juillet 2022. "Les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt restent solides sur la base des indicateurs de prix de l'enquête. Même si le taux d'inflation a ralenti par rapport à son sommet, il continue d'être élevé, en particulier dans le secteur des services", a noté Joe Hayes. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)