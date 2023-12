Zone euro/PMI : Le recul de l'activité confirmé en novembre, une récession se profile

Zone euro/PMI : Le recul de l'activité confirmé en novembre, une récession se profile













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le ralentissement de l'activité économique en zone euro s'est atténué le mois dernier, mais l'économie du bloc pourrait se contracter de nouveau ce trimestre alors que le secteur des services fait face à une demande en berne, selon une enquête. Au cours du dernier trimestre, l'économie s'est contractée de 0,1%, selon Eurostat, et l'indice PMI S&P Global/HCOB composite pour le mois de novembre, publié mardi, montre que le bloc est en passe de se contracter à nouveau ce trimestre, la définition technique d'une récession. L'indice PMI composite, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, a augmenté à 47,6 par rapport à 46,5 en octobre, son plus bas niveau depuis près de trois ans, contre une estimation préliminaire de 47,1. Il s'agit de sa meilleure lecture depuis juillet, mais l'indice reste bien en deçà en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction. L'indice PMI pour le secteur des services est passé de 47,8 en octobre à 48,7 en novembre. "Le secteur des services a poursuivi sa chute en novembre. La modeste amélioration de l'indice ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme quant à une reprise rapide dans un avenir immédiat", pour Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "A ces perspectives inquiétantes s'ajoute la cinquième baisse mensuelle consécutive des nouvelles commandes: une baisse du PIB est à prévoir pour le quatrième trimestre". L'indice mesurant les nouvelles commandes, un indicateur de la demande, est demeuré sous la barre des 50 pour le cinquième mois consécutif, bien qu'il se soit légèrement repris en passant de 45,6 en octobre à 46,7. Toutefois, l'indicateur de sentiment pour 2024 s'est amélioré, l'indice composite de la production future passant de 55,6 à 56,0. (Reportage Jonathan Cable, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)