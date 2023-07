Zone euro/PMI : Le ralentissement s'accentue plus que prévu en juillet

LONDRES, 24 juillet (Reuters) - Le ralentissement de l'activité des entreprises dans la zone euro a été plus marqué que prévu en juillet, la demande dans le secteur des services ayant reculé tandis que la production des usines a chuté à son rythme le plus rapide depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19, montrent les résultats provisoires des enquêtes PMI de S&P Global publiés lundi. L'indice composite S&P/HCOB, qui combine le secteur manufacturier et celui des services, s'est établi en juillet à 48,9, à un creux de huit mois, contre 49,9 en juin et 49,7 prévu par le consensus Reuters. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Le secteur manufacturier continue d'être le talon d'Achille de la zone euro. Les producteurs ont de nouveau réduit leur production à un rythme accéléré en juillet, tandis que l'activité du secteur des services continue de croître, mais à un rythme beaucoup plus lent qu'au début de l'année", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. "L'économie de la zone euro va probablement continuer à se contracter dans les mois à venir, car le secteur des services continue de s'essouffler", a-t-il ajouté. L'indice du secteur des services est passé de 52,0 à 51,1, son plus bas niveau depuis janvier. Le consensus Reuters le donnait à 51,5. Les consommateurs, endettés, souffrent de la hausse des coûts d'emprunt et ont réduit leurs dépenses. L'indice des nouvelles commandes dans les services est passé sous le seuil des 50 pour la première fois en sept mois. Il est ressorti à 48,5 après 51,0 en juin. L'indice du secteur manufacturier est, lui, tombé à 42,7 contre 43,4 le mois précédent et un consensus à 43,5. L'indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite, s'est établi à 42,9, au plus bas depuis plus de trois ans, contre 44,2 précédemment. Cette baisse survient malgré une forte baisse des coûts intrants sur fond de recul de la demande de matériaux et d'une amélioration de l'offre. Le sous-indice des prix est tombé à 35,5 au plus bas depuis 14 ans, contre 39,5 précédemment. L'atténuation des pressions sur les prix devrait être bien accueillie par les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) qui se réunissent jeudi. Une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la BCE est attendue à l'issue de sa réunion, selon une enquête Reuters, dont une légère majorité d'économistes s'attend également à un nouveau relèvement du coût du crédit en zone euro en septembre. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)