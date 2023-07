Zone euro/PMI : Le ralentissement dans l'industrie s'aggrave, la BCE pèse

BRUXELLES, 3 juillet (Reuters) - L'activité manufacturière dans la zone euro s'est contractée en juin plus rapidement qu'initialement estimé dans un contexte de durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), montre une enquête qui dresse des perspectives de plus en plus sombres pour le secteur de l'industrie. Les résultats définitifs de l'enquête auprès des directeurs d'achat publiés lundi par S&P Global/Hamburg Commercial Bank montrent que l'indice PMI manufacturier est ressorti à 43,4, son plus bas depuis le début de la pandémie de COVID-19, contre 44,8 un mois plus tôt et 43,6 en première estimation. Un indice mesurant la production est tombé à 44,2, à un plus bas depuis de huit mois, après 46,4 le mois précédent. "Il y a de plus en plus de preuves que le secteur industriel à forte intensité de capital réagit négativement aux hausses de taux d'intérêt de la BCE", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank. Soucieuse de juguler une inflation élevée, la BCE a relevé depuis juillet 2022 au total le loyer de l'argent de 400 points de base, portant en juin son taux de dépôt à 3,50%, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs et des entreprises endettées. L'enquête sur les PMI montre également que la demande s'est affaiblie au rythme le plus rapide en huit mois malgré des baisses de prix plus importantes sur les produits manufacturés, de sorte que les usines, devenues plus prudentes, ont réduit leurs effectifs pour la première fois depuis début 2021. L'indice de l'emploi dans le secteur est tombé à 49,8 en juin contre 51,5 un mois plus tôt. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)