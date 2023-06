Zone euro/PMI: Le ralentissement dans l'industrie s'accentue malgré une baisse des prix

Zone euro/PMI: Le ralentissement dans l'industrie s'accentue malgré une baisse des prix













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier en zone euro s'est accentué en mai avec un recul de la demande malgré une baisse de prix dans les usines pour la première fois depuis septembre 2020, montrent les résultats définitifs de l'enquête auprès des directeurs d'achat publiés jeudi par S&P Global/Hamburg Commercial Bank. L'indice du secteur est ressorti à 44,8, contre 45,8 un mois plus tôt et 44,6 en première estimation. Un indice mesurant la production est tombé à 46,4, à un plus bas depuis de six mois, après 48,5 le mois précédent. "La faiblesse de la demande dans le secteur manufacturier, qui est devenue de plus en plus évidente depuis le début de l'année avec la baisse des indices PMI, a maintenant conduit les entreprises sondées à réduire leur production pour le deuxième mois consécutif", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank. "La baisse des nouvelles commandes internes et externes indique que la faiblesse de la production devrait persister encore plusieurs mois", a-t-il ajouté. Cette baisse de la demande survient alors que les prix dans les usines ont reculé sur fond de baisse des coûts de production au rythme le plus rapide depuis février 2016. L'indice des prix à la production est ressorti à 49,0 en mai contre 51,6 en avril. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)