Zone euro/PMI: Le déclin de l'activité dans le secteur privé se poursuit

LONDRES (Reuters) - Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est accentué plus que prévu en août dans le sillage des difficultés de l'économie allemande, la plus importante en Europe. L'indice composite, qui combine services et activité manufacturière, a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 47,0 contre 48,6 en juillet, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI). Une première estimation l'avait donné à 50 et l'indice composite reste éloigné de l'estimation des économistes interrogés par Reuters qui tablaient sur 48,5. "Le secteur des services de la zone euro montre malheureusement des signes de déclin face aux mauvaises performances du secteur manufacturier", a commenté dans un communiqué Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. L'indice des services est passé de 50,9 à 48,3, ce qui est inférieur à l'estimation "flash" à 50,5. L'indice manufacturier est passé de 42,7 à 43,7 en août. (Jonathan Cable; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)