Zone euro/PMI : Le déclin de l'activité dans le secteur privé se creuse

LONDRES, 3 août (Reuters) - Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est amplifié plus que prévu en juillet, la baisse de l'activité manufacturière s'accompagnant d'un nouveau ralentissement de la croissance dans les services. L'indice composite, qui combine services et activité manufacturière, ressort à 48,6 pour juillet - un plus bas depuis huit mois - contre 49,9 en juin, montrent vendredi les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI). Une première estimation l'avait donné à 48,9. "L'économie de la zone euro a entamé le deuxième semestre 2023 sur une note négative (...) L'activité des entreprises du secteur privé de la région a reculé en juillet, tendance ayant principalement reflété la faiblesse des performances du secteur manufacturier. Le secteur des services, jusqu'ici le principal moteur de l'expansion économique, a toutefois également enregistré un ralentissement de sa croissance au cours du mois", a commenté dans un communiqué Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. L'indice des services est passé de 52,0 à 50,9, ce qui est inférieur à l'estimation "flash" à 51,1. Pour la première fois de l'année, la demande de services a fléchi, les consommateurs subissant les effets de la hausse des coûts d'emprunt et des prix. L'indice des nouvelles affaires est passé de 51,0 à 48,2. (Jonathan Cable, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)