Zone euro/PMI : La croissance du secteur privé au plus haut depuis près d'un an

Zone euro/PMI : La croissance du secteur privé au plus haut depuis près d'un an













LONDRES, 21 avril (Reuters) - La reprise économique dans la zone euro s'est accélérée en avril, l'important secteur des services ayant bénéficié d'une demande encore plus forte, ce qui a permis de contrebalancer la contraction persistante de l'activité manufacturière, montrent des enquêtes PMI publiées vendredi. L'indice PMI "flash" composite est remonté à 54,4, son plus haut niveau depuis 11 mois, après 53,7 en mars, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises ont augmenté leurs effectifs au rythme le plus rapide depuis mai. Le sous-indice de l'emploi est passé à 54,7 contre 53,3. "Les indices montrent une image globale très positive d'une économie qui continue à se redresser", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "Toutefois, une lecture plus poussée révèle que la croissance est très inégalement répartie. Par exemple, l'écart entre le secteur des services, en partie florissant, d'une part, et le secteur manufacturier, en perte de vitesse, d'autre part, s'est encore creusé." Le PMI "flash" des services s'affiche à 56,6 après 55,0 le mois dernier mais celui de l'activité manufacturière est tombé à 45,5, au plus bas depuis près de trois ans, après 47,3. Le consensus les donnait respectivement à 54,5 et 48,0. Le sous-indice mesurant la production manufacturière, qui entre dans la composition de l'indice PMI composite, a fléchi à 48,5 contre 50,4 précédemment. VOIR AUSSI: France-Croissance plus solide que prévu grâce aux services Allemagne-L'embellie continue dans les services, l'industrie toujours à la peine (Jonathan Cable, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)