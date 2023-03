Zone euro/PMI : La croissance du privé au plus haut depuis huit mois !

LONDRES, 3 mars (Reuters) - La reprise de l'activité des entreprises de la zone euro s'est accélérée en février pour atteindre son rythme de croissance le plus élevé en huit mois, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat, ce qui constitue le dernier élément indiquant que le bloc monétaire évitera une récession. L'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, a atteint un pic de huit mois à 52,0 le mois dernier après 50,3 en janvier. Une première estimation l'avait donné à 52,3. "La croissance soutenue enregistrée en février dans le secteur privé de la zone euro permet de dissiper, pour l'heure, les inquiétudes relatives à une possible récession", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global. Il y a "des signes évidents d'amélioration de la confiance des entreprises par rapport aux très faibles niveaux observés en fin d'année. Le repli des inquiétudes sur la crise énergétique et le risque de récession, conjugué aux espoirs d'une atténuation prochaine de l'inflation, incite (...) à davantage d'optimisme". L'indice PMI du seul secteur des services est revenu à 52,7 - là aussi un pic de huit mois - après 50,8, légèrement sous l'estimation "'flash" qui l'avait donné à 53,0. Le sous-indice des nouvelles commandes a rebondi de 50,1 à 52,2. (Jonathan Cable; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)