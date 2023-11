Zone euro/PMI : La contraction du secteur manufacturier s'est aggravée en octobre

LONDRES, 2 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier de la zone euro s'est de nouveau contractée en octobre alors que les nouvelles commandes ont reculé au rythme le plus rapide jamais enregistré depuis 1997 et le début de la collecte de ces données. L'indice PMI HCOB définitif pour le secteur manufacturier, issu d'une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat, a reculé à 43,1 le mois dernier après 43,4 en septembre et une première estimation à 43,0. Le seuil de 50 sépare une croissance d'une contraction de l'activité. La composante sur la production, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite qui sera publié lundi, est resté stable à 43,1. Les nouvelles commandes ont reculé pour le 18ème mois consécutif et à un rythme rapide pour tomber à 39,0 après 39,2, ce qui ne suggère pas un redressement prochain du secteur. (Rédigé par Jonathan Cable, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)