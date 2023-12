Zone euro/PMI: La contraction du secteur manufacturier s'atténue un peu en novembre

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La contraction généralisée de l'activité manufacturière dans la zone euro s'est légèrement atténuée le mois dernier sans pour autant revenir en territoire positif, ce qui a conduit les usines à réduire leurs effectifs pour le sixième mois consécutif, montre une enquête publiée vendredi. L'indice PMI S&P Global/HCOB définitif pour le secteur manufacturier, issu d'une enquête auprès des directeurs d'achat, s'est établi à 44,2 le mois dernier après 43,1 en octobre et une première estimation à 43,8. Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. La composante sur la production, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite qui sera publié mardi, est remonté à 44,6, contre 43,1 précédemment. "Le mois de novembre n'a pas été des plus jolis, et cela ne concerne pas seulement la météo mais aussi la situation du secteur manufacturier de la zone euro", a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Bien sûr, presque tous les sous-indices se sont un peu redressés. Cependant, les améliorations sont pour la plupart timides, manquant du dynamisme nécessaire pour indiquer une tendance à la hausse", a-t-il ajouté. Les sous-indices couvrant la demande, les exportations et les arriérées de commandes se sont tous redressés mais sont restés fermement en dessous du seuil des 50. La demande globale a diminué pour un 19e mois consécutif, même si l'indice des nouvelles commandes est passé de 39,0 à 41,5, à un sommet de six mois. L'enquête suggère que les directeurs d'usine ne s'attendent pas à un rebond important étant donné que les effectifs ont de nouveau été réduits. L'indice de l'emploi est tombé à un plus bas jamais observé depuis août 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 était encore prégnante. (Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)