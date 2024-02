Zone euro/PMI : La baisse du secteur manufacturier s'atténue pour le 3e mois d'affilée

Zone euro/PMI : La baisse du secteur manufacturier s'atténue pour le 3e mois d'affilée













LONDRES, 31 janvier (Reuters) - La baisse de l'activité dans les usines en zone euro s'est atténuée en janvier pour le troisième mois consécutif, montre l'enquête S&P auprès des directeurs d'achat publiée jeudi. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur ressort à 46,6 en janvier comme indiqué en estimation "flash", après un chiffre de 44,4 en décembre. Il reste cependant sous la barre des 50 qui sépare contraction et croissance de l'activité. Le sous-indice mesurant la production, qui entre dans le calcul du PMI composite, s'est redressé à 46,6 en janvier après 44,4 le mois précédent. "Pour ceux qui ont une perspective de verre à moitié plein, l'ensemble des indicateurs PMI manufacturiers offre une dose d'optimisme. Premièrement, l'indice PMI global a marqué trois mois consécutifs de hausse, une tendance reflétée dans l'indicateur prospectif des nouvelles commandes", a noté Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Deuxièmement, il existe une tendance générale à la hausse des sous-indicateurs, englobant le stock d'achats, les arriérés de travail, ainsi que la production", a-t-il ajouté. Presque tous les sous-indices ont évolué dans une direction positive, tandis que ceux couvrant les prix ont montré que les pressions inflationnistes pourraient s'être affaiblies le mois dernier. Cela pourrait être bien accueilli par les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) qui ont laissé la semaine dernière les taux directeurs à leurs niveaux record actuels et ont réaffirmé leur engagement à lutter contre l'inflation. Alors que la situation semble évoluer dans la bonne direction, l'optimisme concernant l'année en cours est à son plus haut niveau depuis avril. L'indice de production future a rebondi à 57,1 contre 55,8. L'économie de la zone euro est demeurée stable (+0,0%) au quatrième trimestre, alors que le consensus s'attendait à un recul d'un trimestre sur l'autre, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mardi par Eurostat. (Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)