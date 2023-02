Zone euro/PMI : L'activité renoue avec la croissance en janvier

LONDRES, 3 février (Reuters) - L'activité dans le secteur privé en zone euro a renoué avec la croissance en janvier, montre une enquête publiée vendredi qui donne à penser que l'économie du bloc pourrait à nouveau échapper à une contraction ce trimestre et que la reprise pourrait même s'accélérer. Les chiffres publiés mardi par Eurostat ont montré que l'économie de la zone euro avait enregistré une croissance inattendue au quatrième trimestre 2022, avec une progression de 0,1% du PIB par rapport au troisième trimestre et de 1,9% par rapport au quatrième trimestre 2021. Selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achat, l'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'économie dans son ensemble, a augmenté à 50,3 en janvier, à un plus haut de sept mois, après 49,3 en décembre. Janvier marque le premier mois où cet indice est au-dessus du seuil des 50 délimitant croissance et contraction de l'activité. En première estimation, il était ressorti à 50,2. "Un redressement de la croissance dans la production des entreprises, même marginale, est une bonne nouvelle et suggère que la zone euro pourrait échapper à une récession", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence. "Au regard des pressions sur les prix qui ont nettement baissé ces derniers mois, les contraintes d'approvisionnement qui s'atténuent, le reflux des inquiétudes à court terme sur le marché de l'énergie et un hiver doux, la confiance des entreprises s'est également améliorée, renforçant l'espoir que le redressement prendra de l'ampleur dans les mois à venir", a-t-il ajouté. Même si la demande a de nouveau chuté, l'indice des nouvelles commandes s'est nettement rapproché du seuil de l'équilibre et conjugué à la hausse de l'emploi dans le secteur, cela a renforcé le moral des entreprises pour l'année en cours, désormais à un plus haut depuis avril. L'indice de la production future est passé de 55,5 à 60,4. L'activité dans le seul secteur des services a également rebondi le mois dernier, les consommateurs semblant faire fi de la crise liée au coût de la vie, ce qui a permis un modeste redressement de la demande. Le PMI du secteur des services est ressorti le mois dernier à 50,8, première hausse au-dessus du seuil des 50 depuis juillet. Il était à 49,8 en décembre et l'estimation "flash" le donnait à 50,7 en janvier. Concernant le sous-indice des prix à la production, il est passé de 61,0 à 62,0, mais cela reste inférieur aux niveaux observés au cours de la majeure partie de l'année écoulée. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)