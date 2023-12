Zone euro/PMI : L'activité recule une nouvelle fois en décembre

LONDRES (Reuters) - Le ralentissement de l'activité en zone euro s'est accentué en décembre, selon une enquête préliminaire qui suggère que l'économie du bloc est presque certainement en récession. L'économie de la zone euro s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre, selon les données officielles, et l'indice PMI préliminaire pour décembre, considéré comme un bon indicateur de santé économique, suggère que l'activité s'est repliée sur chacun des mois du quatrième trimestre. L'indice PMI composite préliminaire compilé par S&P Global a reculé à 47,0 ce mois-ci, contre 47,6 en novembre et un consensus à 48,0. Il s'agit du septième mois consécutif durant lequel l'indice est en dessous du niveau de 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité. "Les chiffres brossent un tableau décourageant de l'économie de la zone euro, qui n'affiche aucun signe de reprise", relève Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "La probabilité que la zone euro soit en récession depuis le troisième trimestre reste particulièrement élevée." Les entreprises ont réduit leurs effectifs pour le deuxième mois consécutif, ce qui laisse penser qu'elles n'anticipent pas d'amélioration des conditions économiques dans l'immédiat. L'indice composite de l'emploi s'est établi à 49,6, son niveau le plus bas depuis trois ans, en léger recul par rapport à celui de novembre, qui atteignait 49,7. L'indice PMI des services a reculé de 48,7 à 48,1, contre un consensus à 49,0. La demande de services a de nouveau baissé sous la pression des taux directeurs élevés. L'indice des nouvelles commandes a trébuché de 46,7 à 46,6. Le secteur manufacturier a également connu un mois de décembre décevant. L'indice PMI manufacturier est resté stable à 44,2, comme en novembre, contre un consensus à 44,6. L'indice est sous la barre des 50 pour son 18e mois consécutif. L'indice mesurant la production est passé de 44,6 à 44,1. Les directeurs d'usine se sont toutefois montrés plus optimistes pour 2024, l'indice de la production future touchant un plus haut depuis mai et passant de 53,3 à 55,6. (Rédigé par Johnatan Cable, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)