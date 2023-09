Zone euro/PMI : L'activité ralentit, une contraction du PIB attendue au troisième trimestre

BRUXELLES (Reuters) - L'économie de la zone euro va probablement se contracter sur le trimestre en cours et ne devrait pas renouer avec la croissance de sitôt, malgré un léger redressement de l'activité en septembre, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global et HCOB auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice composite, qui combine services et activité manufacturière et est considéré comme un baromètre fiable de la santé économique, est à son plus bas niveau depuis 33 mois. Il s'est établi à 47,1 en septembre contre 46,7 en août et un consensus Reuters à 46,5. La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité. "Les chiffres des PMI des services dans la zone euro dressent un tableau sombre", a souligné Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), prédisant une contraction du PIB en zone euro de 0,4% ce trimestre. "Le principal frein est toujours lié au secteur manufacturier, où la situation des commandes s'est encore détériorée", a-t-il expliqué. La baisse de l'activité globale en septembre intervient alors que les entreprises ont à peine accru leurs tarifs. L'indice composite des prix à la production est tombé à 52,2, son plus bas niveau depuis début 2021, contre 53,3 le mois précédent. Cette baisse des prix devrait cependant être bien accueillie par la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé la semaine dernière son principal taux directeur au niveau record de 4% afin de juguler l'inflation. L'indice PMI des services est, lui, passé de 47,9 à 48,4, mais reste pour le deuxième mois consécutif sous la barre des 50. Le consensus Reuters prévoyait 47,7. L'indice PMI manufacturier, quant à lui, est inférieur au seuil des 50 depuis la mi-2022 et le chiffre de septembre montre qu'il est tombé à 43,4 contre 43,5 en août et un consensus à 44,0. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)