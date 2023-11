Zone euro/PMI : L'activité en baisse à l'entame du 4e trimestre, crainte d'une récession

Zone euro/PMI : L'activité en baisse à l'entame du 4e trimestre, crainte d'une récession













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est accéléré le mois dernier alors que la demande dans le secteur des services s'est encore affaiblie, montre une enquête publiée lundi, qui renforce la perspective d'une récession dans le bloc monétaire. L'économie des 20 pays partageant l'euro s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre, selon les données officielles, tandis que l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) pour le mois d'octobre, en version définitive, montre une nouvelle dégradation à l'entame du quatrième trimestre. Cet indice, qui combine services et activité manufacturière, est ressorti à 46,5 le mois dernier, contre 47,2 en septembre, son niveau le plus bas depuis novembre 2020, période pendant laquelle le monde faisait face à la pandémie de COVID-19. Une première estimation l'avait donné à 46,5, alors que la barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité. L'indice PMI du seul secteur des services s'est établi à 47,8, comme prévu dans l'estimation "flash", après 48,7 le mois précédent. "Il se peut que le secteur des services dans la zone euro trébuche au cours de ce dernier trimestre. Au regard de la forte baisse des nouvelles commandes, cela ne suggère pas une image positive concernant la situation qui nous attend", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. "Le PIB de la zone euro pourrait bien baisser au quatrième trimestre", a-t-il ajouté, estimant que la France était la pire économie de la zone euro, suivie de près par l'Allemagne et l'Italie. Seule bonne nouvelle: l'indice composite des prix à la production est tombé à 52,0 contre 52,2, son plus bas niveau depuis début 2021 alors que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé le mois dernier, pour la première fois depuis le début de son actuel cycle de resserrement monétaire entamé en juillet 2022, de laisser ses taux inchangés. (Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)