Zone Euro/PMI : L'activité du secteur privé se contracte encore en décembre

Zone Euro/PMI : L'activité du secteur privé se contracte encore en décembre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'activité du secteur privé en zone euro s'est de nouveau contractée en décembre en raison du ralentissement continu de l'industrie des services, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi. L'indice PMI HCOB composite, considéré comme un bon indicateur de l'état de santé de l'économie, est ressorti à 47,6 en décembre, comme le mois précédent, après une estimation "flash" à 47,0. Il se situe sous le seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité, pour le septième mois d'affilée. Cela indique que le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, qui a reculé de 0,1% au troisième trimestre, devrait se contracter à nouveau au quatrième trimestre, signalant une récession économique. Dans le secteur des services, l'indice PMI est ressorti à 48,8 en décembre après 48,7 le mois précédent. Le PMI du secteur manufacturier, publié mardi, s'est inscrit à 44,4 après 44,6 en novembre. Le sentiment général pour l'année à venir montre toutefois une amélioration. Le sous-indice mesurant la production à venir a progressé à un plus haut de sept mois, à 57,6 contre 56,0. (Rédigé par Indradip Gosh, Blandine Hénault pour la version française)