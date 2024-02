Zone euro/PMI : L'activité des services s'améliore en février, le secteur manufacturier se dégrade

Zone euro/PMI : L'activité des services s'améliore en février, le secteur manufacturier se dégrade













LONDRES, 22 février (Reuters) - La contraction de l'activité du secteur privé en zone euro s'est atténuée en février à la faveur d'une nette amélioration dans les services qui a compensé une détérioration dans le secteur manufacturier, selon l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a progressé à 48,9 ce mois-ci contre 47,9 en janvier, au-delà du consensus qui le donnait à 48,5. C'est toutefois le neuvième mois d'affilée que cet indice ressort sous le seuil de 50 qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité. "Une lueur d'espoir apparaît alors que la zone euro se rapproche de la reprise. Cela est particulièrement visible dans le secteur des services", observe Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. A lire aussi... L'indice PMI "flash" des services a atteint 50,0 en février après 48,4 le mois précédent et un consensus à 48,8. C'est la première fois en six mois que le secteur n'est plus en contraction. En revanche, l'indice PMI "flash" du secteur manufacturier a reculé à 46,1 ce mois-ci contre 46,6 en janvier et alors que le consensus s'attendait à un rebond, à 47,0. Cet indice se situe sous le seuil de 50 depuis juillet 2022. (Rédigé par Jonathan Cable, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)