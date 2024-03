Zone euro : Plusieurs membres de la BCE évoquent une baisse des taux avant l'été

FRANCFORT, 8 mars (Reuters) - Plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) se sont prononcés vendredi en faveur d'une baisse des taux directeurs dans les mois à venir, alors que l'inflation en zone euro recule plus rapidement que prévu. Les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne, de France, de Finlande et de Lituanie ont tous évoqué la possibilité que la BCE réduise prochainement les coûts d'emprunt, actuellement à des niveaux records, confirmant le message implicite donné jeudi par la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Celle-ci a indiqué, lors de la conférence qui a suivi les annonces de politique monétaire de la BCE, que l'inflation progressait bien vers l'objectif de 2% et qu'il y avait un large consensus au sein de l'institution qu'on "en saura beaucoup plus en juin", ouvrant la voie à un possible assouplissement monétaire à cette échéance. Les responsables de la BCE qui se sont exprimés vendredi semblent s'accorder sur une baisse à moyen terme du loyer de l'argent et ne diffèrent que légèrement sur le calendrier de cette baisse. A lire aussi... "Il est de plus en plus probable que nous puissions assister à une baisse des taux avant les vacances d'été", a déclaré le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, dans le podcast allemand Table Today. Les propos de Joachim Nagel revêtent une importance particulière, car ce dernier est considéré comme un "faucon" par opposition aux membres de la BCE jugés plus accommodants. Les trois prochaines réunions de politique monétaire de la BCE sont prévues les 11 avril, 6 juin et 18 juillet. Le président de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, perçu comme ni "faucon" ni "colombe", a de son côté, déclaré qu'une baisse des taux interviendra "très probablement" au printemps, soit "d'avril au 21 juin", a-t-il précisé. Le gouverneur de la banque centrale de Finlande, Olli Rehn, a déclaré pour sa part que les discussions sur la baisse des taux reprendraient "lors des prochaines réunions d'avril et juin". Leur collègue lituanien, Gediminas Simkus, a été plus explicite, affirmant qu'une réduction des taux en juin était "très probable" et pourrait être la première d'une série de baisses de 25 points de base. "Selon mon évaluation, juin est le mois où une baisse des taux est vraiment très probable", a-t-il déclaré à la presse à Vilnius. La probabilité d'une décision en ce sens en avril est "faible", a-t-il ajouté. Après cette série de déclarations, les marchés financiers en zone euro ont intégré avec une probabilité de 100% une baisse des taux en juin, suivie de trois autres d'ici décembre, ce qui ramènerait le taux de dépôt de 4,0% à 3,0% en fin d'année. Alors que certains observateurs doutent que la BCE puisse baisser ses taux avant la Réserve fédérale américaine (Fed), Olli Rehn a déclaré sur son blog: "La BCE n'est pas le '13ème District fédéral' de la Fed, c'est-à-dire une banque centrale régionale". (Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)