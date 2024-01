Zone euro : PIB stable au T4, récession évitée

BRUXELLES, 30 janvier (Reuters) - L'économie de la zone euro est demeurée stable au quatrième trimestre, alors que le consensus s'attendait à un recul d'un trimestre sur l'autre, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mardi par Eurostat. Le PIB des 20 pays partageant l'euro est resté stable en octobre-décembre par rapport aux trois mois précédents, contre un recul de 0,1% au troisième trimestre. Sur un an, la croissance ressort à 0,1%, après s'être affichée nulle au troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 0,1% sur le trimestre et une stagnation sur un an. Avec la performance meilleure qu'attendu de l'économie au quatrième trimestre, la zone euro échappe donc à la récession, définie par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Sur l'année 2023, Eurostat estime la croissance de la zone euro à 0,5%. En Allemagne, l'économie s'est contractée de 0,3% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent tandis qu'en France, le PIB a stagné sur la période. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)