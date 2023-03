Zone euro : Nouveau ralentissement du crédit aux entreprises en février

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises de la zone euro a ralenti en février pour le quatrième mois consécutif, sous l'effet du ralentissement économique et de la prudence accrue des banques, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées lundi. La croissance des prêts aux entreprise est passée à 5,7% en février, après 6,1% le mois précédent, tandis que celle du crédit aux ménages a également ralenti, passant de 3,6% à 3,2%. Ces chiffres s'expliquent par le ralentissement économique et des hausses de taux parmi les plus rapides jamais enregistrées par la BCE. Les enquêtes indiquent que la tendance risque de se prolonger dans les mois à venir. Le flux mensuel de prêts aux entreprises a diminué en février et ressort à -2,6 milliards d'euros, après une légère hausse à 1,4 milliard d'euros en janvier. Le taux de croissance annuel de la masse monétaire M3, qui reflète les liquidités en circulation dans l'économie de la zone euro, a ralenti à 2,9% contre 3,5%, un chiffre en deçà du consensus Reuters, qui le donnait à 3,2%. (Reportage Balazs Koranyi, version française Gaëlle Sheehan, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)