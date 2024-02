Zone euro : Les volumes de crédit sont restés stables en janvier dit la BCE

FRANCFORT, 27 février (Reuters) - Le crédit bancaire aux entreprises et aux ménages a stagné le mois dernier, indiquant que la reprise économique n'était toujours pas enclenchée dans l'Union européenne, selon des données publiées par la Banque centrale européenne mardi. Le volume de crédit aux entreprises a augmenté de seulement 0,2% en janvier, après une augmentation de 0,5% (révisé) en décembre. Le crédit aux ménages a augmenté de 0,3% le mois dernier, son rythme le plus lent depuis 2015, après une hausse de 0,4% (révisé) en décembre. (Rédaction Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)