Zone euro : Les ventes au détail reculent un peu plus que prévu en octobre

BRUXELLES, 5 décembre (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé légèrement plus que prévu en octobre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, ce qui pourrait annoncer le début de la récession technique attendue par la Commission européenne.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, le volume des ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro a reculé de 1,8% sur un mois en octobre et de 2,7% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 1,7% sur le mois et de 2,6% sur un an.

Les ventes au détail sont un indicateur de la demande des consommateurs et leur recul ce mois-ci est conforme aux prévisions de la Commission européenne qui s'attend à une entrée en récession au quatrième trimestre 2022 qui se poursuivra les trois premiers mois de l'année prochaine.

La plus forte baisse mensuelle du volume des ventes du commerce de détail a concerné les produits non alimentaires, avec un recul de 2,1%, tandis que les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac sont celles qui ont le plus diminué sur un an, avec une baisse de 3,9%. (Reportage Jan Strupczewski, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)