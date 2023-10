Zone euro: Les ventes au détail reculent fortement en août

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé en août, principalement en raison du recul de la consommation à travers l'ensemble des postes de dépense, selon des données publiées mercredi par Eurostat. Le volume des ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro a baissé de 1,2% en août par rapport à juillet et de 2,1% en glissement annuel. Ces chiffres sont à comparer aux prévisions moyennes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une baisse mensuelle de 0,3% et de 1,2% sur un an. Le chiffre de juin a été révisé légèrement à la hausse d'un mois sur l'autre, avec désormais un recul de 0,1% contre un repli de 0,2% précédemment. En glissement annuel, les ventes au détail ont baissé pendant onze mois consécutifs. Sur un mois, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 3,0% pour les carburants, de 1,2% pour les produits alimentaires et de 0,9% pour le reste du panier. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)